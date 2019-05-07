Татар-информ

7 мая 2019, 08:55

Происшествия

В Татарстане спасли мальчика, который застрял пальцами в железной решетке на детской площадке

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Происшествия

В Татарстане спасли мальчика, который застрял пальцами в железной решетке на детской площадке

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели выпилили решетку вокруг пальца, потом перерезали ее кусачками и вытащили пальцы ребенка из западни.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Татарстане спасли 10-летнего мальчика, который застрял пальцами в железной решетке на детской площадке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 9.12 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Высокая Гора на детской площадке у 10-летнего мальчика пальцы застряли в железной решетке», – рассказали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие спасатели выпилили решетку вокруг пальца, потом перерезали ее кусачками и вытащили пальцы ребенка из западни.

Мальчика передали маме. В медицинской помощи школьник не нуждался.


 

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