Ночью в Набережных Челнах горел бензовоз, с ожогами госпитализирован его водитель

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Водитель бензовоза получил ожоги, пытаясь потушить большегруз в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 1.36 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что напротив дома № 135 по улице Промышленная горит бензовоз», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что огнем объято шасси с левой стороны и одна автоцистерна. Водитель большегруза до прибытия огнеборцев пытался самостоятельно потушить пожар.

Порядка 15 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 14 кв. метров.

В результате происшествия ожоги 1-2 степени получил водитель бензовоза. Пострадавший был госпитализирован в БСМП Автограда.

Причины происшествия устанавливаются.



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