В России планируют ввести платный заказ столиков в ресторанах и кафе

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В российских кафе и ресторанах могут ввести платное бронирование столиков, пишут «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова.

«Стоимость услуги будет зависеть от города и ресторана, единый тариф вводить не планируется», — говорится в сообщении. Отмечается, что нововведение коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов.

При этом услуга ничего не будет стоить клиенту — средства будут блокироваться на карте клиента и разблокироваться при оплате счета.

Платным бронирование планируют сделать для тех, кто зарезервировал столик и не пришел. Сейчас не приходят по брони около 30% клиентов, что несет убытки заведениям, которые держат свободными забронированные столы.

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