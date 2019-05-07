В России готовятся ввести запрет на пластиковую посуду

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Минприроды России готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

«Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем», — отметил министр.

По его словам, их уже поддерживают крупные торговые сети. «И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — добавил Кобылкин.

Ранее сообщалось, что к 2021 году Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды.

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