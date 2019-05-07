Команда из Татарстана примет участие во всероссийском спортивно-туристском лагере «Туриада-2019»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). С 14 по 17 мая 2019 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» пройдет Спортивно-туристский лагерь «Туриада — 2019». От Татарстана в соревнованиях примут участие 28 представителей Казани и Зеленодольска, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

«В этом году на седьмую "Туриаду" соберутся почти 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальности "Социально-культурный сервис и туризм", а также профессиональные тренеры по спортивному туризму», — говорится в сообщении.

Участники лагеря продемонстрируют свое спортивное мастерство, знания о туризме и истории родного края, узнают о достопримечательностях других регионов ПФО.

В рамках Слета будут подведены итоги конкурса лучших турпоходов школьных групп. Также запланирована широкая культурно-познавательная программа.

Торжественное закрытие лагеря пройдет 17 мая при участии полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, при поддержке которого реализуется проект. В этот день пройдут спортивно-туристская эстафета на Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО и церемония награждения победителей «Туриады — 2019».

В 2018 году в городе Хвалынск татарстанцы заняли 1-е место в первенстве ПФО по спортивному туризму в дисциплине: дистанция-водная, 3-е место — дистанция на средствах передвижения-велосипедная и 2-е место в общем командном зачете заняли юниоры Татарстана в дисциплине: дистанция маршруты.

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