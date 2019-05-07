Казанская школьница разработала гаджет для незрячих, облегчающий ориентацию в пространстве

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Ученица 9-го класса казанской школы № 139 Элина Павлович разработала гаджет, который способен облегчить незрячим ориентацию в пространстве. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Элина Павлович занимается робототехникой и программированием в Малом университете Казанского федерального университета. «Разработанное ею портативное устройство было отмечено дипломом III степени в инженерной секции на IV Всероссийской научной конференции учащихся им.Н.И.Лобачевского», — говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что ультразвуковой сканер умещается в нагрудном кармане, его можно подключить к смартфону или планшету через USB-интерфейс. Сканер посылает ультразвуковой сигнал, который, отражаясь от препятствий, возвращается обратно и улавливается устройством.

«Информация о расстоянии до препятствия преобразовывается в частоту вибрационных импульсов или звуковой сигнал. Управление работой сканера осуществляется при помощи смартфона, с использованием разработанной мною программы для Android», — отметила Элина.

По ее словам, в дальнейшем она планирует усовершенствовать программное обеспечение, чтобы появилась возможность строить маршруты передвижения по городу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.