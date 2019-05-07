Татар-информ

7 мая 2019, 06:28

Наука и образование

Казанская школьница разработала гаджет для незрячих, облегчающий ориентацию в пространстве

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Наука и образование

Казанская школьница разработала гаджет для незрячих, облегчающий ориентацию в пространстве

Ультразвуковой сканер умещается в нагрудном кармане, его можно подключить к смартфону или планшету через USB-интерфейс.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Ученица 9-го класса казанской школы № 139 Элина Павлович разработала гаджет, который способен облегчить незрячим ориентацию в пространстве. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Элина Павлович занимается робототехникой и программированием в Малом университете Казанского федерального университета. «Разработанное ею портативное устройство было отмечено дипломом III степени в инженерной секции на IV Всероссийской научной конференции учащихся им.Н.И.Лобачевского», — говорится в сообщении.

Девушка рассказала, что ультразвуковой сканер умещается в нагрудном кармане, его можно подключить к смартфону или планшету через USB-интерфейс. Сканер посылает ультразвуковой сигнал, который, отражаясь от препятствий, возвращается обратно и улавливается устройством. 

«Информация о расстоянии до препятствия преобразовывается в частоту вибрационных импульсов или звуковой сигнал. Управление работой сканера осуществляется при помощи смартфона, с использованием разработанной мною программы для Android», — отметила Элина. 

По ее словам, в дальнейшем она планирует усовершенствовать программное обеспечение, чтобы появилась возможность строить маршруты передвижения по городу.

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