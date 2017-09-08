Рустам Минниханов планирует совершить облет полей в Лаишевском и Сабинском районах

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует начать облет полей в районах республики, чтобы проконтролировать ход посевной кампании. В числе первых могут оказаться Лаишевский и Сабинский районы. Об этом сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Татарстана планирует изучить ситуацию на полях в Лаишевском и Сабинском районах, проконтролировать ход посевной кампании. Традиционно во время посещения районов руководитель республики встречается с руководителями сельхозпредприятий и с фермерами, проводит беседы, касающиеся господдержки», – сообщили в пресс-службе.

Ранее Президент Татарстана подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в республике из-за сложной ситуации с озимыми культурами. В документе отмечается, что режим ЧС в соответствии с федеральным и республиканским законодательством вводится «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных погодных факторов, приведших к гибели озимых сельскохозяйственных культур». Этот режим введен на территории 43 муниципальных районов республики вплоть до особого распоряжения. Главы районов и руководство Минсельхозпрода РТ должны в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Татарстане озимые культуры погибли на площади свыше 120 тыс. гектаров, а в целом серьезно пострадали более половины их посевов. Ущерб от произошедшего оценен в 1,5 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.