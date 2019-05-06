В Апастовском районе после капремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В селе Старый Юмралы Апастовского района после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Лечебное учреждение находится в одном здании с сельским клубом. Капитальный ремонт состоялся благодаря республиканской программе по строительству и капремонту социально-культурных объектов. Об этом в приветственном слове сообщил глава Апастовского района Рашид Загидуллин.



На сегодняшний день фельдшерско-акушерский пункт построен по всем современным требованиям, оснащен необходимой медицинской мебелью и оборудованием, имеются процедурный, фельдшерский и акушерский кабинеты, место ожидания для пациентов, санитарная и хозяйственная комнаты.



«Он будет обслуживать население численностью 365 человек», – отметил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в апреле в Пестречинском селе заработал новый ФАП.

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