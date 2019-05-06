Нижнекамск присоединился к федеральному квесту моногородов

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск вместе с 318 другими моногородами со всей России присоединился к акции «Прошагай город». Акцию провели в рамках всероссийской программы развития моногородов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Акция проходила в форме квеста, во время которого в «Google Картах» организаторы нанесли метки достопримечательностей, музеев и гостиниц, а карточки объектов заполнили полезной информацией, которая оказалась познавательной не только гостям, но и самим жителям города.



Например, мало кто из нижнекамцев знает, где находится в городе единственное здание со скатной крышей или первый дом, построенный в городе.



Участники акции прошли по исторической части города – от Комплексного музея до парка чтения и отдыха имени Г. Тукая. В процессе нижнекамцы узнавали много нового. Так, жители города выяснили, что первые дома в городе были четырехэтажные, поскольку тогда планировали, что это будет рабочий поселок, а первый девятиэтажный дом в Нижнекамске был построен силами комсомольцев в нерабочее время.



В доме установили первый лифт, покататься на котором хотели многие горожане. Многоэтажка стала большим архитектурным прорывом для молодого города.

Каждый новый пункт следования участники квеста узнавали только после выполнения заданий ведущего – загадки, ребуса или вопроса об истории Нижнекамска. Завершился маршрут возле памятника Тукаю, где все участники получили сертификаты об участии в проекте.

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