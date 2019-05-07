Динара Прокопьева

7 мая 2019, 08:00

Общество

Требования для самозанятых кондитеров Татарстана планируется узаконить на федеральном уровне

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Общество

Требования для самозанятых кондитеров Татарстана планируется узаконить на федеральном уровне

Фото: архив/Михаил Захаров, Султан Исхаков

На Столыпинском форуме в Москве обсудят правила по производству кондитерских изделий на дому, которые составлены в республике.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Требования для самозанятых кондитеров, разработанные при участии Совета по предпринимательству при Президенте РТ, планируется узаконить на федеральном уровне. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен республики Тимур Нагуманов в интервью ИА «Татар-информ».

«Нам удалось выработать рекомендации [по производству кондитерских изделий на дому], но мы пока не можем сказать, что они зафиксированы как-то нормативно. Мы планируем их узаконить, это нужно делать на федеральном уровне», — сказал Нагуманов.

Тема уже обсуждается с депутатами Госдумы России, отметил он. О требованиях для самозанятых кондитерах также планируется поговорить на втором Столыпинском форуме в Москве. Он пройдет 22-23 мая.

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«В конце мая на Столыпинском форуме в Москве, который организован уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, мы планируем эту тему обсуждать вместе с федеральными ведомствами», — сообщил бизнес-омбудсмен РТ.

В начале апреля самозанятым татарстанским кондитерам представили свод требований. Правила составили эксперты Совета по предпринимательству вместе с кондитерами и республиканским Роспотребнадзором. Например, самозанятые, которые производят дома кондитерские изделия, обязаны завести медицинскую книжку и не держать в квартире домашних животных.

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