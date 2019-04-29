Тимур Нагуманов: Новый закон подтолкнет хостелы уйти в «тень»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Закон о хостелах негативно скажется на бизнесе в Казани и подтолкнет некоторых предпринимателей вести бизнес нелегально, рассказал уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов в интервью ИА «Татар-информ».

«К сожалению, этот закон принят. Для некоторых бизнесов это крах, и никакого решения там нет, потому что ограничения, которые есть в законе, непреодолимы. Предприниматели говорят: „Мы не можем закрыться, потому что у нас есть кредиты, обязательства, но работать в легальном поле мы не сможем, поэтому будем искать варианты, как работать в тени“. Это плохая тенденция, и этот закон негативно повлияет на малый и микробизнес, который есть сейчас в Казани», — пояснил Нагуманов.

Законопроект, согласно которому хостелы нельзя размещать в многоквартирных домах, ранее подписал Президент России Владимир Путин.

«Закон принят, и до 1 октября объекты нужно привести в соответствие. Хотя многим сделать это не удастся и останется закрыться или уйти в тень, что, на мой взгляд, еще хуже», — заключил он.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что просьбу об отсрочках планируется направить федеральным законодателям. Кроме того, уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов в ближайшее время направит Владимиру Путину доклад, в котором будет затронута тема хостелов.

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