Заинские каратисты стали чемпионами первенства России

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Москве состоялось первенство России по карате киокусинкай, в котором успешно выступили заинские каратисты, передает «Заинск-информ».



Всего соревнованиях участвовало 600 спортсменов из 39 регионов России. Заинск представляли воспитанники тренеров Владимира и Алексея Ревиных.

В результате жарких поединков победителями Первенства России признаны Элина Хуснутдинова и Виталий Бочкарев. Эльвина Агапова завоевала бронзу, а Данил Воробьев занял четвертое место.

Команда Заинска внесла значительный вклад в общекомандный зачет и заняла четвертое место в составе сборной Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заинские спортсмены заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы по киокусинкай в Израиле.

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