Альметьевские добровольцы-медики убрались на территории ФАПов в рамках акции «Добро в село»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В рамках проекта «Добро в село» альметьевские волонтеры-медики помогли в уборке территорий фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Акция «Добро в село» состоялась при поддержке Управления здравоохранения Альметьевского района.



В Верхнемактаминском ФАПе волонтеры-медики навели порядок внутри помещения и на прилегающей территории. Вместе с сотрудниками медицинского пункта они провели профилактическую беседу с жителями на тему «Как обезопасить себя в весенний период от укусов клещей».



Проект «Добро в село» реализуется второй год и продлится до 1 ноября текущего года. В рамках акции в селах Альметьевского района проходят субботники, школы пациента для людей разного возраста, образовательные лектории на разные темы, в том числе о первостепенной значимости диспансеризации взрослого населения.





Организаторами проекта выступает Министерство здравоохранения России. Цель – улучшить состояние ФАПов, повысить информированность жителей о сезонных заболеваниях и оказать медицинские услуги.

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