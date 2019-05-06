Заинские поисковики обнаружили на месте ожесточенных боев под Волгоградом останки 24-х солдат

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Заинский военно-патриотический клуб «Гвардия» участвует в раскопках в Волгоградской области. Раскопки проводят на местах сталинградских сражений в селе Самофаловка, где погибла 120-я дивизия, сформированная в Казани 17 февраля 1942 года, передает «Заинск-информ».



«Вахта памяти» стартовала 24 апреля, поисковики вернутся в родной Заинск накануне Дня Победы.





На ежегодную «Вахту памяти» в Самофаловку отправились 15 человек. В составе заинской экспедиции под руководством командира поискового отряда «Гвардия» Виктора Никифорова участвуют Ксения Степанова, Олег Никитин, Денис Кузнецов, Иван и Александр Фиофиловы, Михаил Романов, Евгения Оньшина, Сергей Гараев, Наталья Синягина, Владимир Яковлев и другие.



За время проведения раскопок заинским ребятам удалось обнаружить останки 24 бойцов, у одного из погибших при себе был обнаружен медальон.

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