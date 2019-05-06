В Нижнекамске проведут прием для тех, кто не может получить алименты

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 7 мая, в Нижнекамске состоится единый приемный день по неплательщикам алиментов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Правовую помощь смогут получить семьи с несовершеннолетними детьми, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.



Прием состоится в Многофункциональном центре на Школьном бульваре, 2а (первый этаж, правое крыло, актовый зал отдела опеки). Начало в 14.00.



Прием проведут и помогут в решении проблем жителей Нижнекамска службы судебных приставов, прокуратуры, УВД, управления образования, отдела опеки, органов социальной защиты.



Желательна предварительная запись по телефону: 8 (8555) 41-91-40. С собой нужно иметь паспорт и необходимые документы.

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