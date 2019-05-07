В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о повышении безопасности дорожного движения в РТ

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 7 мая, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в РТ, сокращению количества ДТП и снижению тяжести их последствий.

В мероприятии примет участие начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан полковник полиции Ленар Габдурахманов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru





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