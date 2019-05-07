В ИА «Татар-информ» экс-директор Элвина Грея расскажет о создании нового музыкального лейбла

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 7 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная созданию нового музыкального лейбла. Экс-директор певца Элвина Грея расскажет об уходе из лейбла и подписании контракта с новым артистом.

В мероприятии примут участие директор Андрей Бажура, директор Игорь Железнов, исполнительница Гульназ Асаева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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