В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале «Студенческая весна РТ-2019»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 7 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о фестивале «Студенческая весна Республики Татарстан-2019».

В мероприятии примут участие первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, председатель комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета города Казани Айрат Фаизов, президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов, руководитель творческого объединения «Молодежь Казани», неоднократный победитель Российской студенческой весны, режиссер-постановщик гала-концерта Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан-2019» Дмитрий Юдин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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