Казачий ансамбль «Любо» выступил с большим праздничным концертом в Болгаре

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). С большим праздничным концертом перед жителями и гостями Болгара выступил народный казачий ансамбль «Любо», которым руководит Евгений Кременсков, пишет газета «Новая жизнь».



От имени руководства района артистов и зрителей поздравила с праздниками и пожелала дальнейших успехов замруководителя исполкома района Елена Афоньшина.





Открывая программу, артисты вышли в зал с хлебом-солью, приветствуя всех, кто решил провести этот вечер вместе с ними, а затем представили публике свое многогранное творчество.



Артисты исполнили много песен патриотического, лирического характера, таких как «А ты, Русь моя», «Когда мы были на войне», «Бравый атаман», «Любо, братцы, Любо…» и другие.





Зрители бурными аплодисментами встречали каждый номер и в знак благодарности за прекрасный вечер дарили артистам букеты цветов. В финале концерта зрители стоя аплодировали этому самобытному ансамблю, который обретает все большую популярность.

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