Жительница Казани отсудила у «Русалко» компенсацию за сломанный за кассой позвоночник

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Кассир казанского магазина спиртных напитков Русалко-7 Ирина Шведкой через суд добилась признания факта производственной травмы и выплаты страховых платежей по больничным листам. Слушание дела проходило в Советском районном суде Казани. Суммы выплат не разглашались.

«Иск <...> удовлетворен частично», — говорится в материалах дела.

Летом прошлого года продавец-кассир Ирина Шведкой упала во время перевешивания ценников и сломала позвоночник. Как заявила в суде женщина, руководство магазина заставило ее написать заявление, что травму она получила дома.

По словам Ирины, за написанную объяснительную ей предложили денежную компенсацию и сохранение рабочего места до полного восстановления здоровья. Обещанные выплаты прекратились зимой. Не получив помощи от Государственной инспекции труда и регионального отделения Фонда социального страхования, Ирина обратилась в суд. Там она предоставила видео с камер наблюдения. Несмотря на наличие видеозаписи, представители компании иск не признавали.

«Русалко не хочет признавать, что у меня производственная травма», — утверждает Ирина Шведкой.

Кроме этого в исковом заявлении Ирина требовала с магазина сумму морального вреда в полмиллиона рублей. Судья снизил требование до 15 тыс. рублей. Это решение Ирину не удовлетворило. В разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» она призналась, что намерена дальше продолжать бороться.

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