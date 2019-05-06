Татарстанцы представят свои проекты на конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). С 20 марта по 16 июня на территории всей России проходит конкурс волонтерских инициатив и добровольнических проектов граждан РФ. Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам молодежи и Российским центром гражданского и патриотического воспитания. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«К участию в испытании приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 8 лет и некоммерческие общественные организации, осуществляющие волонтерскую деятельность. В зависимости от категории участникам нужно представить действующий социальный проект, соответствующий одной из 12 номинаций, описание яркого добровольческого поступка или подвига, творческую работу на тему добровольчества», — говорится в сообщении ведомства.

Цель данного конкурса — развить идеи и ценности движения волонтеров в России. Победителей в каждой номинации будет определять компетентное жюри. Торжественное награждение конкурса «Доброволец России» будут проходить 3 – 5 декабря в рамках Международного форума добровольцев. Один из главных призов — грант до 2 млн рублей на реализацию собственного проекта.

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