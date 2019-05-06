От аграриев до министров: в Татарстане подвели итоги первого этапа праймериз «Единой России»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» закончил сверку документов и регистрацию участников праймериз. В окончательный список попали 233 татарстанца. Об этом сообщила председатель оргкомитета, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

«В период приема документов активность проявили все возрастные группы. Среди кандидатов есть те, кто старше 60 лет, а есть и молодые – начиная от 20 лет. Это представители сферы образования, культуры, сельского хозяйства, бизнесмены, главы районов и министры – все, кто хочет сделать республику еще более благополучной», – сказала Маврина.

По ее словам, сейчас 233 участника продолжат борьбу за благосклонность избирателей, примут участие в дебатах. «В рамках предварительного голосования уже состоялись 63 дискуссии. Также оргкомитет дает возможность участникам проводить встречи с избирателями», – уточнила Маврина.

Для проведения дебатов в Татарстане организовано более 150 площадок, обсуждения будут проходить до 15 мая. Кроме этого, в республике открыто 100 площадок для встреч с избирателями – по две в каждом округе.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, а также в других регионах России, где этой осенью предстоят выборы, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

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