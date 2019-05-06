В Нижнекамске проведут старейшую легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Завтра, 7 мая, в Нижнекамске состоится 53-я традиционная легкоатлетическая эстафета. Забег посвящен Победе в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Трасса соревнований пройдет по главным магистралям города. Парад начнется в 9:30. Забег откроют школьники в 10:30, остальные группы стартуют в 11.30 часов.

Принять участие в эстафете могут сборные команды школ, ссузов, вузов, предприятий и учреждений. Дистанция забегов разбита на 16 этапов. За каждую команду бегут восемь мужчин (юношей) и восемь женщин (девушек). Общая протяженность дистанции составит 5300 метров.

В связи с забегом с 10.30 до 13.00 в городе перекроют движение по улице 50 лет Октября – проспект Химиков до кольца Вахитова и обратно по внутренней дороге, кольцо Химиков – Строителей до Школьного бульвара – финиш состоится у Монумента Победы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.