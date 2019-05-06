Юниорская команда «КАМАЗ-мастер» заняла первое место в республиканских соревнованиях по картингу

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся чемпионат и первенство Республики Татарстан по картингу. В результате соревнований наибольшее количество очков в общем зачете набрала команда «КАМАЗ-мастер Юниор-1». Об этом сообщает Минспорта РТ.

«В Набережных Челнах прошли открытые республиканские соревнования по картингу — чемпионат и первенство Республики Татарстан в классах KZ2, "Ротакс Макс", "Ротакс Макс-Юниор", "Мини", "Супер-Мини", Академия ФАМС РТ в классе "Микро" — 1-й этап, а также Кубок ПАО „КАМАЗ“ в командном зачете», — сообщает ведомство.

Татарстанские спортсмены уступили победу лишь в классе «Мини», в нем победу одержал гонщик из Перми. Во всех остальных заездах пальма первенства оставалась за местными участниками соревнований: участники команды «КАМАЗ-карт» отличились в номинациях KZ2, «Ротакс Макс», а участники «КАМАЗ-мастер Юниор» – в категориях «Ротакс Макс-Юниор», «Супер-Мини» и «Микро».

В турнире приняли участие свыше 80 спортсменов из Набережных Челнов, Ижевска, Казани, Перми, Лениногорска, Бавлов и других регионов страны.

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