Хайруллин: Особые слова благодарности – ветеранам и всем, кто помог отстоять наши жизни и свободу

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Накануне 74-летия со дня Великой Победы от имени депутата Госдумы ФС РФ Айрата Хайруллина поздравления и подарки вручаются почти 800 ветеранам, проживающим в 10 муниципальных районах Нижнекамского избирательного округа. Вот уже несколько дней подряд сотрудники социальных учреждений, молодогвардейцы «Единой России» и помощники депутата вручают подарки, посещая каждого ветерана на дому, поэтому воспоминаний о тех временах собралось немало.

Так, проживающий сейчас с дочерью и зятем в Нижнекамске Хуснулла Сайфуллин ушел на фронт 17-летним юношей. Сражаться ему довелось на Курской дуге, домой вернулся с множественными ранениями, а в одном сражении молодому бойцу оторвало ступни. Когда Хуснулла Хакимович вспоминает об этом, его взгляд устремляется куда-то очень далеко и становится померкшим. А вообще он очень активный, посещает все городские мероприятия, рассказывает молодежи о военном времени, сохраняя по жизни позитивное настроение и, конечно, всегда рад гостям. «Большое спасибо Айрату Назиповичу, очень приятно, что нам уделяют внимание, не забывают», — говорит ветеран.

Когда немецкие войска начали бомбежку, Валентина Ляманова была еще девочкой с бантами и жила в Вознесенске, недалеко от областного города Николаев на Украине.

«Война началась, когда мне было 7 лет, — рассказывает она. — Моя семья жила на воинской заставе. Нас начали бомбить 22 июня в первую очередь, так как по плану „Барбаросса“ Николаев входил в первую линию бомбардировок советских городов. Семьи военнослужащих были эвакуированы, но в 1944-м, когда Вознесенск освободили, мы вернулись туда. Мама поступила на работу в воинскую часть, которая вошла в состав действующей армии, и нас отправили на 3-й Украинский фронт», — делилась Валентина Борисовна, перелистывая альбом с фотографиями. В ее памяти сохранилось все: и как вместе с частью прошли Югославию, Венгрию, Румынию, Болгарию, и как встретили Победу.

«Ночью нас разбудил командир эшелона — мы как раз переезжали из Югославии в Венгрию — и закричал: „Девчата, вставайте! Война кончилась!“. Мы пели и плясали, кричали „ура“ и плакали. Воспоминаний каждого из нас хватит не на одну книгу, и рассказы об этом имеют особую историческую ценность», — говорит нижнекамка. Среди множественных наград самая ценная для нее — Орден Жукова.

«Особые слова благодарности — ветеранам и всем, кто помог отстоять наши жизни и свободу в тяжёлые для всей страны годы. Перед нами стоит важная и ответственная задача — быть достойными ваших подвигов. Необходимо сохранить для подрастающих поколений память о войне и о значимости в ней каждого из вас», — отметил Айрат Хайруллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.