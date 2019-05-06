Пожилой мужчина погиб в вылетевшей в кювет иномарке в Ютазинском районе Татарстана

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). 77-летний мужчина погиб в вылетевшей в кювет «Хонде» в Ютазинском районе Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В воскресенье, 5 мая, в 18.00 на 28-м км автодороги Верхнее Старле – Каразерик – Уруссу 23-летний водитель автомобиля "Хонда Цивик", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет», – рассказали агентству в Госавтоинспекции Татарстана.

В результате ДТП 77-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир «Хонды» с различными травмами были доставлены в больницу.

Причины аварии устанавливаются.



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