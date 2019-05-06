В Татарстане стартовал конкурс на выявление лидеров среди сельской молодежи

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Жители Татарстана могут принять участие во Всероссийском конкурсе на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Конкурс проводит Российский союз сельской молодежи при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.



«Участие в конкурсе могут принять граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие специализацию или осуществляющие свою профессиональную деятельность в сфере образования, спорта, медицины, культуры, экологии и предпринимательства на селе», – говорится в сообщении пресс-службы.

Победители конкурса станут участниками ежегодной встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

Заявки на участие принимаются до 20 мая. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Российского союза сельской молодежи.

Цель конкурса – создание условий для личного роста молодых активистов, проживающих на сельских территориях.

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