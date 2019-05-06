Татар-информ

6 мая 2019, 18:57

Происшествия

Ко Дню Победы ветеран Великой Отечественной войны получил награду из рук главы МВД по РТ

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Происшествия

Ко Дню Победы ветеран Великой Отечественной войны получил награду из рук главы МВД по РТ

Фото: 16.мвд.рф

Артем Хохорин поздравил 92-летнего Михаила Долгова с годовщиной Великой Победы и вручил ему памятный знак и медаль.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Ко Дню Победы ветеран Великой Отечественной войны получил награду из рук главы МВД по РТ Артема Хохорина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«В преддверии празднования Дня Победы глава МВД Татарстана посетил ветерана Великой Отечественной войны 92-летнего Михаила Долгова и вручил ему памятный нагрудный знак "Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан" и медаль "300 лет российской полиции"», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Артем Хохорин сердечно поздравил ветерана с праздником, пожелав ему долгих лет жизни и поблагодарив за мирное небо над головой, а также за отвагу и героизм, проявленные на фронте.

Михаил Долгов был призван в армию в 18 лет. Участвовал в операциях по уничтожению банд ОУН в Дрогобычской, Ивано-Франковской и Львовской областях, за что был награжден орденом Отечественной войны II-степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны пришел на службу в органы внутренних дел, где прошел путь от пожарного до начальника организационного-строевого отделения Управления противопожарной охраны МВД Татарской АССР. Ушел на заслуженный отдых в 1978 году.
 

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