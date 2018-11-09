Нехватка невест и низкие доходы: на дебатах праймериз «Единой России» обсудили проблемы села

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани прошли дебаты в рамках праймериз «Единой России». Темой обсуждения стали проблемы села и пути их решения. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре на борту Sukhoi Superjet в московском аэропорту «Шереметьево».

«В моем понимании село — это значительно больше, чем сельское хозяйство. Это особый уклад жизни. Не зря говорят, что деревня — это целая философия. К сожалению, трудоспособного населения на селе становится все меньше. Качество человеческого материала тоже значительно изменилось», — начал выступление министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, добавив, что в республике действует более 40 программ поддержки аграриев разных категорий.

В настоящее время демографическая ситуация в сельской местности характеризуется рядом негативных тенденций, отметил глава Балтасинского района РТ Рамиль Нутфуллин. Он также добавил, что республиканские власти многое делают для развития инфраструктуры села: строительство дорог, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных площадок и т. д.

«Низкие заработные платы не позволяют создать надлежащие условия для здорового образа жизни. Большая роль должна быть у решения жилищных проблем. Необходимо внести некоторые изменения в жилищную политику на селе», — отметил глава района.

Затем у собравшихся зрителей была возможность задать вопросы кандидатам. Так, гостей интересовали существующие меры поддержки села, проблема низкой стоимости сельхозпродукции, роль самообложения и др. Марату Ахметову задали вопрос о нехватке невест на селе — женщины, по статистике, возвращаются на село в возрасте 50 – 55 лет.

«Если мы на селе хотим оставить молодежь, прежде всего, мы должны предложить им жилье. Во-вторых, конечно, и занятость должна быть. Должны быть значительно усилены наши программы по поддержке села. Ну и плюс к тому — женихи должны быть достойные», — ответил министр.

В заключение участники дебатов рассказали об инициативах, которые, на их взгляд, помогут развивать село. Так, Марат Ахметов предложил реализовать масштабную федеральную программу модернизации сельского хозяйства.

«Нам необходимо усилить работу по привлечению инвесторов в сельскую местность, продолжить действующие программы, которые сегодня наглядно демонстрируют нам положительный результат, усилить деловую активность сельского населения, — заявил гендиректор АО „Татагролизинг“ Азат Зиганшин. — Это должны быть доступные кредиты по минимальной ставке. Плюс к этому для сельхозтоваропроизводителей необходимо продолжить институт развития товарного кредитования».

Директор татарстанского филиала «Россельхозбанка» Ляля Кудерметова заявила о необходимости развивать цифровые технологии на селе. Ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева предложила реализовать проект «Кооперативная Россия», призванный объединить ресурсы малых сельхозтоваропроизводителей и повысить маржинальность сельского хозяйства.

Единый день предварительного голосования в Татарстане (как и в других регионах России) пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госсовета Татарстана.

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