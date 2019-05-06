Эксперты Росконтроля внесли в черный список 4 марки непригодной для употребления простокваши

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Эксперты Росконтроля провели проверку различных марок простокваши. Из 6 образцов 4 оказались непригодны к употреблению и попали черный список.

«Сразу в пяти образцах специалисты выявили несоответствие жирнокислотного состава молочному. Это простокваша „36 копеек“, „Из Вологды“, „Простоквашино“, „Рузская“, „Останкинское“. В последнем товаре отклонения по жирнокислотному составу были незначительными, поэтому простокваша „Останкинское“ попала в список товаров с замечаниями», — говорится в сообщении Росконтроля.

В ходе проверки в простокваше марки «Простквашино» оказалось недостаточно молочнокислых бактерий, как итог – продукт не соответствует наименованию. В простоквашах других марок было выявлено наличие фосфатов.

«В образцах „36 копеек“, „Из Вологды“, „Простоквашино“, „Рузская“ соотношение содержания кальция к фосфору нехарактерно для молочных продуктов», — сообщает ведомство.

Положительные показатели были выявлены лишь у одной марки — «Каждый день».

Вся купленная продукция исследовалась по 15 параметрам.

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