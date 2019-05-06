Конкурс по драматургии среди детей может появиться в России

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В России могут учредить конкурс в области драматургии для детей и подростков. Соответствующее решение было принято на совещании о развитии театров кукол и театров юного зрителя в Российской Федерации, сообщается на сайте Правительства РФ.

«Минкультуры России совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации проработать вопрос и до 27 мая 2019 года представить предложения об учреждении конкурса в области драматургии для детей и подростков», — говорится в поручении.

Совещание провела заместитель председателя Правительства Ольга Голодец. По итогам заседания было принято решение провести мониторинг по количеству посещений учреждений культуры, спрогнозировать потребности театров кукол в квалифицированных кадрах и создать на базе ФГБУК «Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова» методический центр развития театров кукол.

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