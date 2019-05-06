Татар-информ

6 мая 2019, 18:56

Культура

Валерий Гергиев: КАМАЗ у меня ассоциируется с увертюрой к опере «Руслан и Людмила»

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Культура

Валерий Гергиев: КАМАЗ у меня ассоциируется с увертюрой к опере «Руслан и Людмила»

Фото: Эльвира Мухаметдинова

3,5 тысячи камазовцев побывали сегодня на концерте симфонического оркестра Мариинского театра.

(Набережные Челны, 6 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметинова). В Набережных Челнах, на автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ», прошел концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением российского дирижера Валерия Гергиева в рамках VIII Московского пасхального фестиваля. После концерта маэстро рассказал о своем отношении к автогиганту и признался, что КАМАЗ у него ассоциируется с увертюрой к опере «Руслан и Людмила».  

Сегодня обеденный перерыв для многих работников КАМАЗа прошел в необычном формате. Вместо неспешного посещения столовой заводчане погрузились в поданные администрацией автобусы и отправились на автомобильный завод — цех готовой продукции, где и должен был пройти пасхальный концерт. На встречу с искусством приехали 3,5 тысячи камазовцев.

Как рассказали работники завода, «герои дня» — коллектив симфонического оркестра — прибыли на площадку задолго до начала концерта. Технические работники Мариинки начали устанавливать «звук» и другое сопутствующее оборудование уже в шесть часов утра. К моменту, когда «зрительный зал» заполнили камазовцы в фирменных синих одеждах, все уже было готово: установлены сцена, аншлаги в красных тонах, экраны, микрофоны и огромные колонки. Также украсили собой «зал» автомобили последней модели «КАМАЗ-54901», они, как в почетном карауле, встали с обеих сторон сцены.

Самые лучшие места были отданы ветеранам автогиганта, за ними обосновались действующие рабочие. Гендиректор компании Сергей Когогин так же, как и все, весь концерт прослушал на ногах, среди заводчан.

«Восьмой раз проводится Пасхальный фестиваль, пятый раз симфонический оркестр Мариинки выступает перед челнинцами, и вот уже второй раз концерт проходит в стенах автомобильного завода. Зародилась прекрасная традиция», — отметил позже гендиректор автогиганта, общаясь с журналистами.

Действительно, это уже второй необычный концерт именитого коллектива в Челнах. Впервые в камазовском цехе столичные музыканты выступили в прошлом году. Инициатором и идейным вдохновителем приезда артистов Мариинки в обоих случаях становился гендиректор автогиганта и друг дирижера Сергей Когогин.

В прошлый раз перед концертом у артистов были некоторые сомнения — «потянет» ли заводская акустика симфоническую классику. Однако, как признался после выступления маэстро, звучание в цехе оказалось изумительным и превзошло все ожидания.

И если в 2018 году оркестр «для пробы» сыграл произведения лишь двух авторов — Петра Чайковского и Модеста Мусоргского, то в этом году программа была расширена: в заводских стенах прозвучали, помимо произведений Мусоргского, творения Клода Дебюсси, Николая Римского-Корсакова. Затем на бис оркестр сыграл знаменитую увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки.

Позже Валерий Гергиев журналистам признался, что именно эта музыка у него ассоциируется с КАМАЗом. Недаром же во время звучания увертюры на экране демонстрировались кадры участия команды «КАМАЗ-Мастер» в международном ралли «Дакар». Гергиев назвал камазовских гонщиков спортивными послами России и признался, что не представляет их проигравшими. По его словам, «Дакар» олицетворяет те условия, в которых сегодня приходится работать отечественному автопрому.

«Просто невероятно тяжелая обстановка. Все-таки с западными компаниями конкурировать трудно. Но наш камазовский батыр благодаря своей мощи не только выживает, но и делает гигантский рывок вперед», — отметил маэстро.

 

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