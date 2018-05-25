ГУВ Кабмина РТ: За последние два года в Татарстане резко снизились случаи бешенства животных

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). На протяжении последних двух – трех лет в Татарстане резко снизилось количество регистраций случаев бешенства животных. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий ГУВ Кабинета министров РТ Александр Козлов.

Вакцинация диких животных дает свои положительные результаты, отметил собеседник информагентства. «Видим, что на протяжении последних двух – трех лет у нас резко снизилось количество регистраций случаев бешенства. По опыту западных стран, Прибалтики, которые, можно сказать, уже победили эту проблему, мероприятия по вакцинации надо проводить на протяжении семи-восьми лет. Мы пока находимся только в начале, но определенные успехи есть», – сказал он.

По словам Александра Козлова, Татарстан благополучен по всем трансграничным заболеваниям животных за исключением бешенства. «На сегодня зарегистрировано семь случаев бешенства животных, в основном среди лис. Это в несколько раз меньше, чем три-четыре года назад, когда у нас доходило до 300 и более случаев в год. Но тем не менее пока мы полностью не смогли искоренить данное заболевание», – отметил он.

Раскладка вакцины для защиты диких животных от вируса бешенства проводится в республике уже несколько лет, добавил начальник отдела ГУВ Кабмина РТ. «Вакцина раскладывается в лесах, полях, в местах, где обитают дикие плотоядные животные. Весной предусмотрено более 1,1 млн доз вакцины заложить в приманки. В текущем году планируем это мероприятие провести трижды, как положено в неблагополучном по заболеванию регионе. Раскладка будет также в июне. Будут определены норы, где обитают лисы, и в непосредственной близости от этих нор проведем раскладку. Осенью около 800 – 900 тыс. приманок будет разложено», – заключил он.

Бешенство – природно-очаговое, особо опасное и смертельное инфекционное заболевание. Представляет опасность не только для теплокровных животных, но и для человека. Болезнь вызывает вирус бешенства (Rabies virus), который поражает головной мозг, вызывая в нем необратимые изменения.

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