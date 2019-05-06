В Челнах вор вскрыл отверткой дверь квартиры и вынес оттуда около миллиона рублей, валюту и шубы

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах злоумышленник вскрыл отверткой дверь квартиры, откуда вынес около миллиона рублей, валюту, золото, шубы и коллекционный алкоголь. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

Инцидент произошел в 27-м комплексе Автограда в квартире 58-летней женщины-педагога. Пока потерпевшая вместе с дочерью находились на даче, в их квартиру проник злоумышленник, вскрыв дверь с помощью отвертки.

Добычей вора стали 830 тыс. рублей, 450 евро, около 3 тыс. долларов, золото, две шубы и коллекционный алкоголь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».



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