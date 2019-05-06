В Татарстан в этом году прибыло в четыре раза меньше турецких коран-хафизов

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Более десяти коран-хафизов из Турции прибыли на месяц Рамадан в Татарстан, об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

«В этом году в Татарстан приехали 11 хафизов, двое из них останутся в Казани, а остальные будут распределены по районам республики», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В течение Священного месяца они будут читать таравих-намазы и совершать хатм Корана в Апастовском, Сабинском, Балтасинском, Кукморском, Лаишевском, Буинском, Альметьевском, Черемшанском и Зеленодольском районах Татарстана.

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