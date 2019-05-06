На видео попала серьезная авария с двумя иномарками в Казани, в которой пострадали оба водителя

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Казани очевидцы сняли на видео аварию с участием двух иномарок, в результате которой «Фольксваген» вылетел на тротуар и протаранил ограждение. Видеоролик опубликовали пользователи в соцсетях.

«Сегодня около 9.00 на пересечении проспекта Камалеева с улицей Жиганова столкнулись "Тойота" и "Фольксваген". По предварительным данным, в аварии пострадали оба водителя», – рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

На кадрах видно, как после столкновения белый «немец» вылетел с дороги на тротуар и протаранил ограждение. Как пишут пользователи социальной сети, не исключено, что водитель «Фольксвагена» уснул за рулем.

Причины ДТП и состояние пострадавших устанавливаются.



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