В Татарстане судят экс-полицейского, который за тысячу рублей продавал приятелю данные об умерших

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Татарстане судят 30-летнего экс-полицейского, который за тысячу рублей продавал приятелю – директору ритуальных услуг – данные об умерших. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, летом прошлого года экс-помощник оперативного дежурного дежурной части ОП "Электротехнический" УМВД России по Набережным Челнам Ильназ Мухутдинов, по договоренности с Анваром Шайдуллиным, занимавшимся оказанием ритуальных услуг, получая сведения о смерти граждан, сообщал последнему адрес и данные умерших», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

Шайдуллин приезжал к родственникам умерших и договаривался об оказании ритуальных услуг. После удачной «сделки» бизнесмен передавал полицейскому 1 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Во время расследования уголовного дела было установлено 10 подобных фактов.

Свою вину оба мужчины признали. Экс-полицейскому были предъявлены обвинения по статье «Мелкое взяточничество». Во время следствия оба подозреваемых находились под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.



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