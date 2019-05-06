Татар-информ

6 мая 2019, 18:36

Общество

Жители некоторых домов Московского района останутся на сутки без воды

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Общество

Жители некоторых домов Московского района останутся на сутки без воды

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 7 мая до 6 часов утра следующего дня.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Из-за ремонтных работ на сетях водопровода завтра в некоторых домах Московского района столицы Татарстана отключат воду, сообщает портал мэрии.

Так, с 9 утра завтрашнего дня и до 6 утра 8 мая водоснабжение будет отсутствовать по адресам: ул. Академика Королева, №№ 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а (детсад № 200), 20б (детсад № 58), 22, 22а, 41, 43, 45; ул. Воровского, №№ 21, 23, 25; ул. Восход, № 29 (школа № 99) и № 29, корпус 1; ул. Гагарина, №№ 46 и 48; ул. Декабристов, №№ 203, 203а, 205; ул. Мухамедьярова, №№ 29/8 и 34; ул. Хасана Туфана, №№ 25, 26а, 28а и ул. 10-я Союзная, № 35.

В это же время воду отключат в частных домах по адресам: ул. Восход, №№ 30, 32а, 32б, 32; ул. Гагарина, №№ 38 и 40; ул. Академика Королева, №№ 35, 37, 39; ул. Мухамедьярова, №№ 23, 23а, 25, 25а.

МУП «Водоканал» советует жителям указанных домов заранее запастись водой. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам от населения.

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