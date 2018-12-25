Айрат Хайруллин: «Ущерб татарстанских аграриев составит около 9 млрд рублей»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Несмотря на штормовое предупреждение, депутат ГД Айрат Хайруллин и министр МСХ РТ Марат Ахметов на днях облетели поля Апастовского, Верхнеуслонского, Кайбицкого и Камско-Устьинского районов.

Ситуация, связанная с гибелью более половины посевов озимых, в Татарстане — на особом контроле. В районах республики пострадали посевы на площади свыше 120 тыс. га.

«Из-за того, что погода в этом году выдалась очень теплой в апреле, всходы начали быстро развиваться и начался ранний процесс вегетации с интенсивным ростом зелени. При этом сильно сказалось неблагоприятное влияние минусовых значений температур по ночам.

В связи с погодными условиями в некоторых районах пострадало до 77% озимых. По Татарстану введен режим чрезвычайной ситуации на территории 43 муниципальных районов. Сейчас совместно с главами районов министерство сельского хозяйства Республики Татарстан разрабатываются мероприятия по преодолению этих последствий. Ситуация очень серьезная, многие площади требуют пересева, а это дополнительные вложения и трудозатраты. По последним подсчетам, ущерб аграриев от недополученной из-за гибели озимых выручки составит около 9 миллиардов рублей», — прокомментировал Айрат Хайруллин.

Во время рабочей поездки по районам состоялись встречи с главами муниципальных образований, руководителями хозяйств, фермерами и главами сельских поселений. Координатор проекта «Российское село» Айрат Хайруллин рассказал о реализации государственных программ поддержки сельхозпроизводителей и ответил на вопросы руководителей и специалистов сельхозорганизаций.

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