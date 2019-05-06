Празднование Дня Победы в парках и скверах Казани начнется 7 мая с возложения цветов

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Торжественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в парках Казани уже 7 мая, сообщает Дирекция скверов и парков Казани.



7 мая в Парке Победы к Вечному огню возложат венки и цветы, а в 17:00 в парке «Крылья Советов» состоится праздничный концерт с участием ветеранов. 8 мая в 10:00 цветы возложат в Парке Победы, а в 13:00 — в парках им Урицкого и им. Горького.



Одной из основных площадок празднования Дня Победы станет Парк Победы. 9 мая в 9:00 у Вечного огня, а также у монумента матерям и вдовам пройдет торжественное мероприятие с возложением венков. Через час в парке начнется фестиваль «Наследники Победы», в котором выступят 600 артистов из 32 регионов России. Затем выступят детские духовые оркестры. Также в парке пройдет парад юнармейцев и школьников, выступят казанские творческие коллективы и прозвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра. В этот же день в парке Победы откроется памятник труженикам тыла и труда.



Еще одной площадкой празднования Дня Победы станет сквер им. Аксенова. Праздничная программа начнется здесь 9 мая с 11:00. На сцене сквера выступят художественные ансамбли с песнями и танцами военных лет. Также в сквере можно будет отведать каши из полевой кухни и принять участие в исторических конкурсах на тему ВОВ и выиграть призы. Завершится мероприятие бесплатным показом фильма «В бой идут одни старики» в кинотеатре «Мир».

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