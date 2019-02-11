Динара Прокопьева

6 мая 2019, 16:00

Экономика и финансы

Сергей Иванов: Ведем переговоры, чтобы открыть прямой рейс из Китая в Казань

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Экономика и финансы

Сергей Иванов: Ведем переговоры, чтобы открыть прямой рейс из Китая в Казань

Фото: архив

В прошлом году столица Татарстана встретила более 14,6 тыс. китайских туристов.

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Госкомитет РТ по туризму ведет переговоры с китайскими авиаперевозчиками, чтобы открыть прямой рейс из Поднебесной в Казань. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Ведем переговоры с китайскими авиакомпаниями, чтобы открыть рейс из какого-нибудь китайского города в Казань. Пока конкретных договоренностей нет, но переговоры продолжаются», — сказал он.

В мае 2017 года был запущен первый авиарейс из Пекина в Казань. Его осуществила авиакомпания «ВИМ-Авиа». В сентябре того же года авиаперевозчик сообщил о тяжелой финансовой ситуации, а спустя год ООО «ВИМ-Авиа» признано банкротом.

Пока туристы из Китая могут долететь до Казани с пересадкой в Москве. Прямого рейса до столицы РТ нет, подтвердил Сергей Иванов. При этом в феврале 2018 года открылись чартерные рейсы из Казани на китайский курорт Санья (остров Хайнань).

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