Минобразования РФ предлагает упростить студентам получение академического отпуска

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Министерство науки и высшего образования России предлагает упростить студентам процедуру получения академического отпуска, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Если раньше со студента требовали лично явиться с документами в деканат, то сейчас Министерство науки и высшего образования предлагает упростить процедуру и разрешить присылать бумаги с доверенным лицом, по обычной почте или электронной», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В настоящее время соответствующий проект приказа находится на общественном обсуждении.

Академический отпуск могут дать студентам вузов и колледжей, курсантам, ординаторам по медицинским, семейным и другим обстоятельствам на срок до двух лет.

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