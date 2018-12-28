Татарстан будет привлекать китайских туристов на международной выставке в Пекине

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан примет участие в выставке Beijing International Tourism Expo в Пекине. Туристический потенциал республики представят на объединенном стенде регионов России Visit Russia, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы работаем по привлечению туристов из Китая каждый год. В этом году мы участвуем в туристической выставке в Пекине. Она проходит в середине июня, — сказал Иванов. — Будет часть стенда на общем стенде России. Естественно, будем давать все наши достопримечательности: [объекты] ЮНЕСКО, [национальная татарская] кухня, Волга».

Во время выставки Госкомитет РТ по туризму намерен подписать два соглашения: с Департаментом культуры и туризма китайской провинции Чжэцзян (КНР) и Комитетом по развитию туризма провинции Фуцзянь. В июле планируется организовать рекламно-информационный тур для 20 представителей туроператоров и журналистов из указанных провинций.

Международная выставка в Пекине пройдет с 18 по 20 июня под патронажем Пекинской туристической администрации и Государственного управления по делам туризма КНР. За три дня своей работы она привлекает свыше 120 тыс. посетителей из числа профессионалов отрасли и индивидуальных туристов.

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