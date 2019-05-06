Никаких жгутов и холода: в Минздраве РТ рассказали о порядке действий при укусах змей

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Из-за потепления и дождей в Татарстане увеличилась активность змей. Как оказать первую помощь пострадавшему и чего категорически нельзя делать в подобных случаях, журналистам сегодня рассказала главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Нельзя ни в коем случае накладывать жгуты или холод, высасывать яд, вырезать или прижигать участки кожи. Дело в том, что в яде гадюки достаточно большое количество белков, которые и так нарушают кровоснабжение, вызывают лимфостаз. Ток крови нарушается и замедляется. За счет этого конечность увеличивается в трех-четырех кратном объеме. Без правильно оказанной медпомощи человек может потерять эту конечность», — пояснила она.

Алия Насибуллина рекомендовала всем, кто собрался в лес, к водоему или в поле взять с собой два препарата – антигистаминный против аллергии и гормональный в таблетках, хотя бы преднизолон. Если укус произошел, то принятие этих двух препаратов и большого объема чистой воды облегчит клиническую картину и общее состояние человека.

«После приема препаратов необходимо ограничить движение пострадавшей конечности, чтобы яд не распространялся. Пострадавшего необходимо срочно доставить в ЦРБ или в токсикологический центр седьмой городской больницы в Казани», — добавила главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в одном из городских парков Набережных Челнов 12-летнюю школьницу укусила змея. После укуса девочка пришла домой, где ей стало плохо. Родители вызвали скорую помощь, и ребенка госпитализировали.

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