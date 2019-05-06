В Татарстане ограничат движение транспорта по трассе Казань – Оренбург из-за велогонок

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 9 июня участок федеральной автодороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Казахстаном будет временно закрыт для движения транспорта из-за проведения всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan-2019. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Движение будет временно прекращено с 09.00 до 15.00 на участке автодороги с 249-го по 256 км.

«На период проведения спортивных соревнований проезд транзитного автотранспорта будет организован по маршруту Альметьевск – Лениногорск и Альметьевск – Чупаево», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения соревнований движение будет осуществляться в штатном режиме.

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