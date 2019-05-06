Бугульминский политсовет «Единой России» приостановил членство в партии Ильдуса Касымова

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Политсовет отделения «Единой России» в Бугульминском районе сегодня приостановил членство в партии Ильдуса Касымова, подозреваемого в превышении должностных полномочий и в получении взятки. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«В случае возбуждения уголовного дела членство приостанавливается в соответствии с уставом партии „Единая Россия“. Решение будет действовать до тех пор, пока с Касымова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано», — говорится в сообщении.

Ранее Госсовет РТ направил официальный запрос в СУ СКР по РТ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о задержании депутата пятого созыва Ильдуса Касымова и возбуждении в отношении него уголовного дела. После подтверждения информации Касымов был исключен из числа участников праймериз по личному заявлению.

Советский районный суд Казани 24 апреля направил под домашний арест Ильдуса Касымова сроком на два месяца. По версии следствия, в начале 2014 года Касымов, будучи главой Бугульминского района, пообещал помочь директору одной из фирм выиграть контракт на поставку фонтанного оборудования по программе строительства «Реконструкция центральной площади в Бугульме». За свою помощь, по материалам дела, депутат запросил с главы фирмы 2,7 млн рублей. Следствие считает, что эту сумму он получил в период с апреля 2014 года по январь 2015 года.

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