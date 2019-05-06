Духовой оркестр и авиамоделисты выступят на народных гуляньях в парке «Крылья советов»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). 7 мая в парке «Крылья Советов» состоится народное гулянье «Нам не забыть победный май», посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сообщает отдел администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Для гостей праздника выступят лучшие творческие коллективы КДК им. В. И. Ленина, учреждений образования районов и духовой оркестр Детской школы искусств. Также в парке будут представлены тематические экспозиции по битвам Великой Отечественной войны, пройдут показательные выступления судо- и авиамоделистов, спортивные соревнования и конкурсы, флешмоб.

Также в этот день в парке будут работать волонтеры, у которых можно получить георгиевскую ленточку и узнать, как ее крепить. Желающие смогут отведать полевую кашу и согреться чаем.

На детской площадке парка состоится «Парад колясок». Среди обладателей самых креативных экипажей будет разыграна путевка на базу отдыха «Бережок».

Для юных жителей будет организована работа детских аттракционов, катание на лошадях, пони, квадроциклах. Весь вечер будет работать праздничная торговля. Начало в 17.00.

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