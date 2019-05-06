Конституционный суд РТ объявляет прием работ на конкурс рисунка «Конституция глазами детей»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). С 29 апреля по 29 мая Конституционный суд Республики Татарстан принимает работы на конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей» в 2019 году, сообщает пресс-служба суда.

«Конкурс проводится в соответствии с положением о ежегодном конкурсе детского рисунка „Конституция глазами детей“», — говорится в сообщении.

За дополнительной информацией следует обращаться к начальнику отдела подготовки судебных заседаний и редакционно-издательской работы аппарата Конституционного суда РТ Эльвире Равиловне Загриевой (телефон: 264-74-97).

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