Два пассажира пострадали в результате ДТП с участием автобуса и «КАМАЗа» в Казани

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Два пассажира получили различные травмы в результате ДТП с участием автобуса и «КАМАЗа» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 12.26 напротив дома № 14 по улице Фучика автобус 33-го маршрута столкнулся с большегрузом "КАМАЗ". По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

У 23-летнего пассажира медики скорой помощи диагностировали оскольчатую рану и сотрясение головного мозга, а у 67-летнего пострадавшего – закрытый перелом лодыжки.



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