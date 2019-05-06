Ак Барс Банк дарит 1,9 млн универсальных миль за платежи в Ак Барс Онлайн

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). До 31 мая включительно Ак Барс Банк проводит акцию «МилиON с Ак Барс Банком». За платежи в мобильном банке Ак Барс Онлайн клиенты получат Бонусные универсальные мили на покупку авиабилетов, оплату номеров в отелях и другие цели. Призовой фонд акции — 1 млн 900 тыс. бонусных единиц.

Для участия в акции необходимо подключить карту к программе лояльности «Универсальные мили» в приложении банка или на сайте и оплачивать услуги ЖКХ, интернет, образовательные программы и т. д. в приложении Ак Барс Онлайн.

За каждые оплаченные 100 рублей начисляется 5 универсальных миль. Во время акции клиент может получить 1000 бонусных единиц. Подробные условия проведения акции указаны на сайте.

Универсальные мили — бонусная программа Ак Барс Банка для путешественников. При оплате покупок с помощью карт банка клиент получает до 10 миль за каждые потраченные 100 рублей. При подключении к программе начисляются до 1000 приветственных миль в зависимости от карты. Тратить набранные мили можно на сайте программы для оплаты авиа- и ж/д билетов, бронирования гостиниц, аренды авто и др.

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